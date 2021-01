As imagens do clássico no Dragão

Por TSF 15 Janeiro, 2021 • 23:04 Partilhar este artigo Facebook

FC Porto e Benfica defrontaram-se e empataram a uma bola, esta sexta-feira, no primeiro clássico de 2021. Depois do embate na Supertaça, com vitória por 2-0 para os campeões nacionais, dragões e encarnados encontraram-se pela segunda vez esta temporada, desta vez com o objetivo de não ficar mais longe do primeiro lugar. Algo que nenhuma das equipas conseguiu cumprir.

Com este empate, o FC Porto e o Benfica estão no segundo lugar, ambos com 32 pontos, mantendo os quatro de diferença para o líder Sporting (36), que também esta sexta-feira empatou em casa com o Rio Ave (1-1).