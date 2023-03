Duas novidades, um regresso e Ronaldo. Conheça as escolhas de Martínez para a seleção

Por TSF com Lusa 17 Março, 2023 • 12:28 Partilhar este artigo Facebook

O espanhol Roberto Martínez anunciou, esta sexta-feira, a lista de convocados, a sua primeira como selecionador português de futebol, para os dois primeiros jogos da fase de qualificação para o Euro 2024. Diogo Leite e Gonçalo Inácio são duas das novidades, Diogo Jota está de regresso e Cristiano Ronaldo, que era a principal dúvida, é também uma das escolhas de Martínez.

Apesar dos 38 anos, dos problemas que viveu na fase final do Mundial2022, sob o comando de Fernando Santos, e de estar "desterrado" no campeonato da Arábia Saudita, no Al Nassr, Ronaldo foi um dos 26 eleitos do ex-líder da seleção belga.

A primeira lista de Martínez, que inclui igualmente o central portista Pepe, de 40 anos, também tem uma novidade absoluta, com a chamada do central Diogo Leite, que nunca tinha sido convocado para a principal seleção portuguesa.

Em relação aos 26 escolhidos por Fernando Santos para o Mundial2022, prova conquistada pela Argentina e em que Portugal caiu nos 'quartos', derrotado por Marrocos (0-1), saíram William Carvalho, Ricardo Horta e André Silva e entraram o central do Union Berlim, Gonçalo Inácio e Diogo Jota.

Conheça a lista dos convocados:

- Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton, Ing) e Rui Patrício (Roma, Ita).

- Defesas: Diogo Dalot (Manchester United, Ing), João Cancelo (Bayern Munique, Ale), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City, Ing), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain, Fra), António Silva (Benfica), Diogo Leite (Union Berlim, Ale), Gonçalo Inácio (Sporting), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Fra) e Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund, Ale).

© DR

- Médios: Palhinha (Fulham, Ing), Rúben Neves (Wolverhampton, Ing), Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing), João Mário (Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton, Ing), Otávio (FC Porto) e Vitinha (Paris Saint-Germain, Fra).

- Avançados: Cristiano Ronaldo (Al Nassr, Ara), Gonçalo Ramos (Benfica), João Félix (Chelsea, Ing), Rafael Leão (AC Milan, Ita) e Diogo Jota (Liverpool, Ing).

Na estreia do Grupo J de qualificação para o Euro 2024, que vai decorrer na Alemanha, Portugal defronta o Liechtenstein, em 23 de março, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, atuando três dias depois no Luxemburgo.

O agrupamento inclui ainda a Islândia, a Eslováquia e a Bósnia-Herzegovina.

Roberto Martínez foi o escolhido pela Federação Portuguesa de Futebol para render Fernando Santos, que abandonou o cargo após o Campeonato do Mundo do Qatar, no qual a seleção nacional alcançou os quartos de final.

Santos estava no comando da equipa desde 2014, tendo conquistado o Euro2016 e a primeira edição da Liga nas Nações, em 2019.