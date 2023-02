As ondas castanhas e o frio no areal nas memórias de um capítulo perfeito para Tiago "Saca" Pires

Praia de Carcavelos © Leonardo Negrão/Global Imagens (arquivo)

Por Tiago Santos 02 Fevereiro, 2023 • 14:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Tiago Pires está à espera que o telefone toque. Até 9 de março os surfistas vão ser escolhidos para a edição de 2023 do Capítulo Perfeito, prova que junta na praia de Carcavelos alguns dos melhores surfistas do mundo, especialistas em tubos. Na memória do surfista português estão ainda alguns momentos que esta competição lhe proporcionou, desde a primeira edição, acabou por vencer.

"Em 2015 tive um campeonato muito especial, com ondas muito boas, apesar de estar muito frio fora de água, algo que é sempre uma condição particular, nos dias de Carcavelos em que o mar está grande e bom, são sempre dias de frio. Os dias bons que fiz, nesses tubos grandes e castanhos de Carcavelos", aponta. "Em Carcavelos temos uma praia muito acolhedora, os tubos estão mais próximos da areia, tornam-se mais fáceis de gerir do que na Nazaré ou em Supertubos."

São os tubos que voltam a receber Tiago Pires e outros surfistas destacados. "Vem caras novas. O campeão do mundo Adriano de Souza vai participar. Tenho conversado com ele, está muito motivado e a prepara-se para vir. Vem também o Adrian Buchan, grande surfista, que esteve no circuito mundial. Há também os especialistas, como o havaiano Torrey Meister. São ossos duros de roer, mas se no dia estivermos sincronizados com as ondas, tudo pode acontecer (...) mas está cada vez mais difícil ganhar."

O período de espera vai até 9 de março. Até lá, surfistas como Tiago Pires estão à espera da previsão de condições perfeitas para se reunirem em Carcavelos para a prova.

"O capítulo perfeito é uma prova algo invulgar, mas que acaba por ser o sonho de qualquer surfista. Sabermos que vamos fazer um campeonato com ondas boas, algo utópico no que toca aos circuitos mundiais, porque as organizações não conseguem garantir uma janela para encontrar condições ótimas. Aqui, o que se pede são condições perfeitas. Isso, para nós, surfistas, é algo que nos deixa descansados. Sabemos que a coisa que mais gostamos de fazer está garantida", explica o surfista português.

Mas o que pode fazer o surfista enquanto aguarda pela onda de sonho? "Não há muito a fazer que não seja preparar-me física e tecnicamente e esperar que chegue o dia", aponta Tiago Pires. Até lá, o surfista continua a imaginar as ondas castanhas, que desenrolam junto ao areal de Carcavelos.