As primeiras escolhas de Roberto Martínez com Ronaldo como principal dúvida

Cristiano Ronaldo joga no Al-Nassr, na Arábia Saudita

Roberto Martínez divulga na sexta-feira a sua primeira lista de convocados como selecionador português de futebol, com nomes como o do capitão Cristiano Ronaldo e Rafa a levantarem algumas dúvidas nas escolhas do técnico espanhol.

Anunciado em janeiro como o sucessor de Fernando Santos no comando da equipa das 'quinas', passados dois meses, o treinador de 49 anos vai desvendar a suas primeiras opções, numa lista em que o próprio já explicou que terá como base a participação no último Mundial, que decorreu no final do ano passado, no Qatar.

Mesmo assim, algumas surpresas prometem acontecer na lista de Martínez, com a continuidade de Cristiano Ronaldo a aparecer no topo das dúvidas, embora tudo aponta que o capitão vai continuar de 'quinas' ao peito.

O avançado de 38 anos perdeu a titularidade no último Campeonato do Mundo, mostrando desagrado com essa situação, e abandonou o futebol de mais alto nível, ao rumar à Arábia Saudita.

A exclusão do mais histórico jogador português (recordista de internacionalizações e golos) seria uma decisão de risco, mas também corajosa, de Martínez no início deste novo ciclo, mas o nome de Ronaldo deverá aparecer nas suas escolhas.

Após anunciar a sua indisponibilidade para representar a seleção nacional, ainda durante o tempo de Fernando Santos, Rafa poderá alterar a sua decisão com a entrada de Roberto Martínez, numa altura em que está a realizar uma das melhores épocas da sua carreira no Benfica.

Apesar da idade (40 anos), Pepe deverá continuar, nesta fase inicial, no lote de convocados de Portugal, com Diogo Jota, que falhou a presença no Mundial2022 devido a lesão, a poder regressar às escolhas.

Sem representantes no lote de convocados que marcaram presença no Campeonato do Mundo do Qatar, o Sporting pode voltar a 'emprestar' jogadores à seleção nacional, com nomes como Gonçalo Inácio, Pedro Gonçalves e Nuno Santos a entrarem na equação.

De resto, jogadores como Diogo Costa e Rui Patrício, na baliza, Rúben Dias, António Silva, Danilo, João Cancelo e Raphaël Guerreiro na defesa, Palhinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Mário e Vitinha, no meio-campo, e Gonçalo Ramos, Rafael Leão e João Félix, no ataque, deverão ter lugar garantido.

Na estreia do Grupo J de qualificação para o Euro2024, que vai decorrer na Alemanha, Portugal defronta o Liechtenstein, em 23 de março, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, atuando três dias depois no Luxemburgo.

O agrupamento inclui ainda a Islândia, a Eslováquia e a Bósnia-Herzegovina.

Roberto Martínez foi o escolhido pela Federação Portuguesa de Futebol para render Fernando Santos, que abandonou o cargo após o Campeonato do Mundo do Qatar, no qual a seleção nacional alcançou os quartos de final.

Santos estava no comando da equipa desde 2014, tendo conquistado o Euro2016 e a primeira edição da Liga nas Nações, em 2019.

Martínez passou os últimos seis anos na seleção da Bélgica, tendo sido semifinalista e terceiro classificado no Mundial2018, que decorreu na Rússia.

Antes, o técnico espanhol fez toda a carreia no futebol inglês, em que comandou Everton, Wigan e Swansea City.