As reações de jogadores e adeptos à chegada de Mourinho ao Tottenham

José Mourinho sucede a Pochettino no comando do Tottenham © Hannah McKay/File Photo/Reuters

Por Tiago Santos 20 Novembro, 2019 • 15:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os jogadores do plantel do Tottenham agradecem pelas redes sociais ao antigo treinador Maurício Pochettino, mas as mensagens não se referem ao novo treinador. O capitão Harry Kane diz estar grato ao treinador argentino pelos cinco anos em que partilharam o balneário.

Pub Pub

Pub Pub

Já o médio internacional inglês Dele Alli também agradece ao treinador por "tudo o que fez por ele". Dois jogadores que foram protagonistas nos últimos cinco anos do clube londrino.

Se o coreano Heung-Min Son garante que "não há palavras suficientes para agradecer" ao treinador, o mesmo não pensam os adeptos do clube mostram desagrado com a saída do técnico argentino.

Através do Tottenham Supporters Trust - fundo dos adeptos do clube -, os adeptos londrinos apontam o dedo à direção do clube, liderada por Daniel Levy. "Pocchetino merecia a oportunidade para tentar contornar o primeiro período de crise de resultados que teve na passagem pelo clube", escrevem numa nota publicada nas redes sociais.

A José Mourinho, este fundo que funciona como uma associação de adeptos "deseja o melhor ao treinador, e o sucesso que todos esperam" no clube e acrescenta que "há obviamente preocupação em relação à forma como José Mourinho se vai relacionar com os diretores do clube", frisando ainda que "todos ficariam a ganhar, adeptos incluídos, se a relação for transparente".

E, por isso, esperam que José Mourinho seja a garantia da "identidade e tradições do clube, essenciais para os adeptos".