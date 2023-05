AS Roma, de José Mourinho, está na final da Liga Europa

A AS Roma vai defrontar o Sevilha ou a Juventus © Michele Maraviglia/EPA

A AS Roma, treinada pelo português José Mourinho, qualificou-se esta quinta-feira para a final da Liga Europa de futebol, ao empatar a zero em casa do Bayer Leverkusen, na segunda mão das meias-finais.

Com Rui Patrício na baliza, a Roma, vencedora da Liga Conferência Europa na última temporada, segurou a vantagem de 1-0 trazida da primeira mão, com Mourinho a atingir a sua sexta final europeia de clubes, a segunda consecutiva.

Na sua segunda final da segunda competição europeia de clubes, depois de ter perdido em 1990/91, na então Taça UEFA, a AS Roma vai defrontar o Sevilha, recordista de títulos na Liga Europa, com seis, ou a Juventus, que vão disputar o prolongamento após dois empates a um golo.