AS Roma de José Mourinho vence. Fenerbahçe de Jorge Jesus empata

O SC Braga venceu esta quinta-feira o Union Berlim na fase de grupos da Liga Europa de futebol, assim como a Roma, treinada por José Mourinho, na receção ao HJK (3-0), enquanto o Fenerbahçe de Jorge Jesus empatou.

Um golo solitário de Vitinha, aos 77 minutos, permitiu aos bracarenses darem a melhor sequência possível à vitória na estreia no grupo D, em casa do Malmo (2-0), triunfando agora perante os seus adeptos.

Ao fim de oito jogos esta época, a formação orientada por Artur Jorge ainda não perdeu, contando por vitórias os jogos na Liga Europa, a que se somam cinco triunfos e um empate na I Liga.

Na mesma 'poule', o Saint-Gilloise esteve duas vezes a perder na receção ao Malmo e acabou a vencer por 3-2, com golos de Burgess (17), Teuma (69) e Boniface (71), contra tentos de Ceesay, logo aos seis minutos, e Thelin, aos 57.

Minhotos e belgas ocupam os dois primeiros lugares, ambos com seis pontos antes de se defrontarem, seguidos de suecos e alemães, sem pontuarem.

Na 'poule' C, a Roma de José Mourinho somou os primeiros pontos ao vencer em casa os finlandeses do HJK por claros 3-0, numa partida condicionada pela expulsão de Tenho nos forasteiros, aos 15 minutos.

O 'suplente' Dybala foi lançado para abrir o ativo, aos 47, e Pellegrini dilatou a vantagem dois minutos depois, com Belotti a estrear-se a marcar pelos romanos aos 68, com Rui Patrício titular na baliza.

Líder do grupo é o Betis, que hoje lançou William Carvalho aos 85 minutos da receção ao Ludogorets, que tinha vencido a Roma na primeira ronda, ajudando a segurar um difícil triunfo por 3-2.

No grupo B, os franceses do Rennes receberam os turcos orientados por Jorge Jesus, parecendo encaminhar-se para a vitória após dois golos 'de rajada', de Terrier (52) e Majer (54), pouco antes o 2-1 de Kahveci (60).

Traoré foi expulso aos 83 e, no segundo minuto de descontos, uma grande penalidade marcada para penalizar uma falta de Bourigeaud foi convertida por Enner Valencia, resgatando um ponto para os forasteiros, que tiveram Miguel Crespo como suplente não utilizado.

Na mesma 'poule', o Dínamo Kiev continua sem pontos, depois de hoje receber, na Polónia, o AEK Larnaca, que venceu com um tento solitário de Gyurcso, aos oito minutos, e somou três pontos, a um do 'Fener' e do Rennes.

Nos cipriotas, jogaram Gustavo e Rafa Lopes, ambos como suplentes utilizados na segunda parte.

No grupo A, só foi disputada uma das duas partidas agendadas, com o desafio entre Arsenal e PSV adiado devido à morte da Rainha Isabel II, o que permitiu ao Bodo/Glimt subir à liderança.

Os noruegueses venceram o Zurique em casa por 2-1 e chegaram aos quatro pontos, contra três do Arsenal, um dos neerlandeses e zero dos suíços.

Antes, Cristiano Ronaldo fez o primeiro golo da época, ao oitavo encontro disputado, na vitória do Manchester United em casa do Sheriff (2-0), numa partida em que o 'capitão' Bruno Fernandes e Diogo Dalot também alinharam pelos 'red devils'.