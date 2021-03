"As únicas cores que importam são as da camisola." Futebol unido contra o racismo

Jogadores dos clubes da I e II Liga vão entrar nos jogos deste fim de semana com camisolas com uma mensagem: "Racismo Não". Veja o vídeo.

Por TSF/Lusa 19 Mar, 2021 • 17:43

O futebol profissional vai associar-se à luta contra o racismo com jogadores da I e II Liga a entrarem em campo, na próxima jornada, com camisolas com a inscrição Racismo Não, anunciou hoje o organismo que gere as competições.

Em comunicado, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) refere que a iniciativa pretende "assinalar o Dia Internacional Contra a Discriminação Racial, celebrado em 21 de março" apelando "à sensibilização para a importância do respeito pela raça, etnia ou religião de cada ser humano".

Segundo a LPFP, os jogadores das I e II ligas de futebol "vão juntar o seu nome à causa, de forma literal, já que vão entrar em campo com a inscrição Racismo Não na camisola, em detrimento do nome, transformando esta campanha num momento único no futebol nacional".

O organismo refere ainda que a frase Racismo Não vai estar também presente nas braçadeiras envergadas pelos capitães de equipa e nos treinadores que assim o entendam, bem como nos diversos materiais dispersos por todo o estádio, bem como as redes sociais do organismo.