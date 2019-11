Ashleigh Barty conquista WTA Finals pela primeira vez

© Aly Song/Reuters

Por Lusa 03 Novembro, 2019 • 13:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A tenista australiana Ashleigh Barty, número um do ranking mundial, conquistou este domingo pela primeira vez as WTA Finals, ao derrotar a ucraniana Elina Svitolina, na final, em Shenzhen, na China.

Pub Pub

Presente pela primeira vez no torneio de final de temporada que junta as oito melhores tenistas da hierarquia, Barty impôs-se a Svitolina, que tinha vencido em 2018 e que tinha chegado à final com quatro vitórias em outros tantos encontros.

Pub Pub

A australiana precisou de uma hora e 27 minutos para derrotar a oitava do ranking mundial, por 6-4, 6-3.