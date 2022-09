Assembleia Geral do Benfica aprova contas negativas de 2021/22

© Filipe Amorim / Global Imagens

A Assembleia Geral do Benfica aprovou esta quinta-feira o Relatório e Contas de 2021/22, que compreende o período de 1 de julho de 2021 a 30 de junho de 2022, com um resultado líquido negativo de mais de 35 milhões de euros.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores mobiliários (CMVM), a SAD dos 'encarnados' dá conta da aprovação das contas negativas de "35.016.851 euros".

O Benfica avança também que foi aprovada a "proposta de aplicação de resultados, tendo o resultado apurado no período sido transferido para resultados acumulados".

Na mesma AG, foi também dado um "voto de confiança no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal, bem como nos respetivos membros e ainda no Revisor Oficial de Contas, pelo exercício dos seus cargos" no período em causa.

Ainda de acordo com o comunicado, aconteceu a "aprovação da política de remuneração dos órgãos de administração e fiscalização e dos membros da Mesa da Assembleia Geral", bem como a "eleição dos membros da Comissão de Remunerações para o remanescente do mandato relativo ao quadriénio 2021/2025".