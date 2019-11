Associação de Lisboa apoia recandidatura de Fernando Gomes à FPF

Fernando Gomes é presidente da FPF desde 2011 © Filipe Amorim/Global Imagens

O presidente da Associação de Futebol de Lisboa, Nuno Lobo, manifestou esta quarta-feira apoio a uma eventual recandidatura de Fernando Gomes a um terceiro mandato na presidência da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

No discurso de apresentação do Grande Livro do Futebol Português -- Anuário 2018/19, uma edição da FPF e da plataforma online Zerozero, o líder do organismo lisboeta partiu da obra para apelar ao regresso de Fernando Gomes em 2020 para uma reedição do evento realizado hoje.

"Espero estar aqui no próximo ano a apresentar a próxima edição consigo. É sinal de que aceitou o repto das associações para a recandidatura a um terceiro mandato e que terá vencido as eleições", afirmou Nuno Lobo, aludindo ao desafio lançado no último fim de semana, nos Açores, por ocasião da primeira gala da Associação de Futebol da Horta e do seu 89.º aniversário.

Presente nessa cerimónia, Fernando Gomes mostrou-se grato pela "manifestação de confiança" das associações distritais e admitiu a recandidatura à presidência da FPF -- que lidera desde 2011 -- como uma "possibilidade", mas não se quis comprometer com uma decisão sobre as eleições, que se devem realizar em junho de 2020.

"A lista do que temos para fazer até ao final deste mandato é longa e é nisso que temos de estar focados. Também é verdade que 2020 será o último ano deste mandato, mas ainda não comecei a reflexão necessária sobre uma recandidatura. Sei que o tempo de a fazer está a chegar e sujeitar-me a uma nova eleição será, com certeza, uma possibilidade", declarou, então, mas hoje não se pronunciou sobre essa possibilidade.

Nuno Lobo traçou um balanço positivo da liderança de Fernando Gomes e vincou que o "apoio é total" ao atual presidente, salientando "a objetividade, rigor e isenção" que o líder federativo imprimiu desde que iniciou funções

"A AF Lisboa já decidiu no próximo ato eleitoral - se for intenção do atual presidente recandidatar-se - ser subscritora da sua candidatura, como foi em 2016. Temos, naturalmente, discordância em alguns pontos, temos concordância em muitos mais, e nesta ponderação julgamos que Fernando Gomes é a melhor escolha", resumiu, acrescentando: "Julgo que é unânime entre as associações a recandidatura de Fernando Gomes".

Também na apresentação de hoje estiveram Germano Almeida, analista de dados da FPF, e Pedro Dias, fundador do projeto Zerozero, que agradeceu o "desafio da FPF" e evocou o percurso de duas décadas de um grupo de apaixonados por futebol, mas que não tinha, inicialmente, qualquer ligação à modalidade ou à comunicação social.

"Quando começámos há 20 anos, éramos engenheiros informáticos. Ao dar o poder às pessoas para colaborar, tudo mudou. Temos mais de 100.000 colaborações, por isso o livro não é só nosso ou da FPF. Quando pensamos no futebol inclusivo, este livro cobre os dois géneros, cobre o futebol de Ronaldo, Bernardo Silva ou João Félix e cobre o mundo dos distritais. O que queremos é deixar um legado", concluiu.