Aston Villa volta a mexer no mercado. Lucas Digne é reforço para Steven Gerrard

Lucas Digne © AFP

O defesa lateral esquerdo internacional francês Lucas Digne foi transferido do Everton para o Aston Villa, anunciaram esta quinta-feira ambos os clubes da Liga inglesa de futebol.

Oficialmente, nenhum dos emblemas revelou o valor do negócio, mas diversos órgãos de comunicação social britânicos calcularam que a verba ascende a cerca 30 milhões de euros.

Digne, de 28 anos, já representou Lille e Paris Saint-Germain, em França, bem como AS Roma, em Itália, e FC Barcelona, em Espanha.