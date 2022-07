Ataque final vale vitória e amarela a José Neves no GP Douro Internacional

Armamar 15/ 10/ 2022 - 2º dia do Grande Prémio Douro Internacional, teve partida e chegada em Armamar. ( Igor Martins / Global Imagens ) © Igor Martins / Global Imagens

Por José Pedro Gomes (JN) 15 Julho, 2022 • 18:47

José Neves é o novo camisola amarela do Grande Prémio Douro Internacional depois de vencer na tarde desta sexta-feira a segunda etapa, graças a um ataque demolidor na parte final, que lhe permitiu chegar a solo à meta em Armamar e com larga vantagem.

O ciclista da W52/F.C. Porto rematou a etapa com 54 segundos de vantagem para Indigo Gonzalez (Alumínios Cortizo) e 55 para André Cardoso (ABTF Betão-Feirense) que, respetivamente, completaram o pódio do dia.

Com este sucesso na etapa, José Neves ficou com a camisola amarela que pertencia a Bruno Silva (Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados), que chegou em sexto lugar na tirada, e baixou para o terceiro posto da classificação geral, a 44 segundos do novo líder

Em segundo lugar está André Cardoso, com mais 35 segundos que o novo comandante da prova.

Este sábado há contrarrelógio em Resende, num percurso técnico de 29,1 quilómetros.