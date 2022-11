Até para o ano, Fórmula 1. Verstappen vence em dia de despedidas

Vinte e duas rondas depois, a temporada da Fórmula 1 chegou ao fim. O palco da derradeira ronda foi novamente a Marina de Yas, em Abu Dhabi, mas, em 2022, a tensão não se comparava à do ano anterior, onde se tinha decidido um título mundial. Por outro lado, a emoção das despedidas tomou conta dos pilotos e adeptos.

Daniel Ricciardo, Nicholas Latifi e Mick Schumacher fazem parte do lote de atletas que não vão voltar à grelha de partida na próxima época. Alguns terão oportunidade na reserva e outros preparam-se, com toda a certeza, experimentar novas categorias de automobilismo. No entanto, a saída que tomou conta de todos foi a do quatro vezes campeão do mundo, Sebastian Vettel, que diz um adeus definitivo à competição.

Na pista, os dois Red Bull conquistaram, na qualificação deste sábado, a primeira e a segunda posição. Verstappen, na pole, conseguiu, na largada, manter-se à frente do colega de equipa, Sergio Pérez, que precisava de terminar à frente de Charles Leclerc para conquistar o segundo lugar do campeonato, um dos pontos de interesse para esta corrida, numa altura em que os títulos já estavam todos entregues.

Depois de umas primeiras curvas sem incidentes, Lewis Hamilton acabou por sair fora de pista numa luta acesa com Carlos Sainz. Primeiro, a direção de corrida decidiu não penalizar ninguém, mas, mais tarde, pediu ao britânico para ceder posição ao espanhol. Ainda assim, o piloto da Mercedes recuperou o lugar, que manteve até se queixar de problemas de potência no motor, talvez relacionados com danos no fundo do seu monolugar.

As melhores batalhas surgiam no segundo pelotão, mas a corrida entrou num marasmo até às primeiras paragens nas boxes. Primeiro, quase todos os pilotos apostaram em pneus de mistura média, mas, no final da primeira ronda de mudanças, todos saíram com pneus duros, o que deixou no ar a possibilidade de alguns dos pilotos tentarem a estratégia de apenas um stint.

Dos homens da frente, Sergio Pérez foi o primeiro a parar pela segunda vez e voltou a calçar pneus duros. Ao mesmo tempo, George Russell parou para cumprir uma penalização de cinco segundos após um procedimento perigoso na paragem anterior.

Entretanto, o que estava a ser uma corrida com poucos incidentes, viu um toque entre Mick Schumacher em Nicholas Latifi. O germânico foi, mais tarde, também ele sancionado com cinco segundos de penalização por causar uma colisão, mas ambos conseguiram sair do local sem precisar de ajuda exterior, e a corrida continuou sem a chamada de um virtual ou safety car.

Até ao final, as câmaras estavam apontadas para a luta entre Pérez e Leclerc. O mexicano estava mais rápido após ter beneficiado de uma estratégia de duas paragens, que parecia a melhor abordagem, tendo em conta os exemplos mais atrás no pelotão. O monegasco, ainda assim, estava com a gerir da melhor forma os seus compostos e defendeu o segundo lugar da corrida e do campeonato.

O vencedor foi Max Verstappen. O neerlandês passou a linha de meta após uma corrida tranquila, sem colocar um pé fora de sítio e cimentou o recorde de mais vitórias numa época, coroando ainda mais uma época em que dominou em quase todos os aspectos. Sebastian Vettel, na última corrida, conquistou o décimo lugar e um ponto angariado.

Seguiram-se os donuts, ou piões, de despedida. Os três primeiros deram o mote e Vettel, mais tarde, teve o espaço para brilhar e despedir-se dos adeptos que estavam nas bancadas do Yas Marina. Quanto à Fórmula 1 volta em março de 2023, com o Grande Prémio do Bahrain e todos os pilotos voltam a ter zero pontos somados.