Atenções centradas em Ronaldo? "Não é uma novidade para nós"

Por Clara Maria Oliveira 15 Novembro, 2022 • 10:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O jogador da seleção portuguesa, João Mário, garantiu, esta terça-feira, que as declarações de Cristiano Ronaldo sobre o momento no Manchester United não vão trazer pressão adicional para os 26 convocados de Portugal antes do Mundial do Catar.

"Estamos todos habituados a lidar com uma grande pressão, jogar no Mundial é um sonho para muitos e isso só acarreta grandes responsabilidades, não acho que isso traga mais pressão para ninguém", afirmou o médio português, o primeiro atleta a falar em conferência de imprensa na Cidade do Futebol antes da competição.

Questionado sobre se o timing da entrevista do capitão da equipa das quinas foi o ideal e se as atenções se desviavam do grupo de trabalho, João Mário revelou que o momento "não é muito diferente" porque, sempre que foi convocado, "as primeiras perguntas são quase sempre sobre o Cristiano [Ronaldo]".

"As atenções estão sempre sobre ele e não é uma novidade para nós, nem para nenhum companheiro nosso", esclareceu, acrescentando que o atleta do Manchester United "está sempre feliz quando está na seleção".

O jogador do Benfica acredita que "Portugal tem uma seleção que faz sonhar" e que "é possível conquistar este Mundial", revelando que, como jogador mais experiente, "tenta passar a mensagem" dos objetivos, principalmente aos 10 atletas que se vão estrear em fases finais de competições internacionais.

Um desses jogadores é António Silva, colega de João Mário nos encarnados e estreia absoluta na seleção A. O médio português indicou que o jovem central o "surpreendeu muito" já desde a temporada passada, quando fez os primeiros treinos com a equipa principal do Benfica, considerando que "é um jovem muito responsável, muito maduro e, acima de tudo, acredito que está pronto para ajudar" a equipa das quinas.