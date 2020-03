Atletas japoneses e italianos cancelam participação em torneio de ginástica na Maia

Acro Clube da Maia é o anfitrião do torneio internacional de ginástica © Ivo Pereira/Global Imagens

Um grupo de 25 ginastas japoneses e italianos cancelaram a participação na Maia International Acro Cup, que decorre na Maia, entre 4 e 8 de março, para prevenir a propagação do novo corona vírus.

A Federação Japonesa de Ginástica não autorizou os seis atletas a viajarem para Portugal devido à propagação do Covid-19 no Japão. No caso de Itália, foram os pais e os treinadores de duas delegações com 19 ginastas que decidiram cancelar a participação dos atletas no Maia International Acro Cup, como medida de prevenção e segurança. A informação foi avançada à TSF pelo diretor técnico do torneio, Lourenço França.

"Se chegassem ao aeroporto do Porto e, por algum motivo, alguém tivesse que ficar de quarentena porque tinha uma suspeita de alguma coisa, era muito complicado para aquela delegação deixar crianças de quarentena e outras a competir", justifica Lourenço França.

O diretor técnico do Acro Clube da Maia lamenta o cancelamento da participação destes atletas no torneio, mas entende a decisão. Para Lourenço França, o mais difícil de aceitar é o caso de uma atleta norte-americana de ascendência chinesa que desistiu de participar por medo de ser discriminada. "Os pais, com receio que houvesse discriminação, não a autorizaram a vir. Este receio de que haja alguma discriminação faz com com que uma criança não possa vir praticar desporto, e não tendo nenhum problema de saúde, isso, sim, é dramático", lamenta.

Lourenço França garante que a organização está em contacto com a Direção-Geral da Saúde (DGS) para preparar medidas de prevenção do Covid-19 durante os torneios.

"Neste momento, temos um sem número de coisas em andamento para ter os equipamentos totalmente prontos para qualquer situação. Alguém que tenha algum sintoma, os médicos da prova têm meios para poderem aturar e fazer o encaminhamento adequado", explica.

A XIV edição do Maia International Acro Cup vai receber cerca de 1200 atletas, que começam a chegar a partir de quarta-feira, 4 de março. As provas decorrem entre sexta e domingo. Em simultâneo, decorre a IX edição da Taça do Mundo de Ginástica Acrobática que junta cerca de 120 atletas.