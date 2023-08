Atletas portugueses retidos em Frankfurt a um dia do início dos Mundiais de atletismo

© Foto de Austris Augusts na Unsplash

A delegação portuguesa que vai participar nos Mundiais de atletismo em Budapeste ficou retida em Frankfurt, na Alemanha, sem saber quando pode seguir para a capital húngara. A missão portuguesa é uma das afetadas pelo cancelamento de voos para Budapeste nas últimas horas.

Ouvido pela TSF, o presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, Jorge Vieira, avança que cada um dos atletas da seleção portuguesa está a tentar encontrar a melhor solução de viagem para a ligação a partir de Frankfurt.

"É impossível viajar em grupo neste momento, porque a Lufthansa não nos assegura esse voo durante o dia de hoje. Estão a remeter-nos para o dia seguinte, para amanhã, o que para nós é inconcebível e, portanto, estamos a tentar por outros voos e com outras ligações resolver o problema. Estão a ser encontradas soluções parcialmente por pequenos grupos, por prioridade do programa competitivo dos atletas. Há quem vá por Viena, há quem chegue por Amesterdão", explica.

Jorge Vieira garante que nenhum atleta português vai falhar o Mundial devido a este incidente.

"Faremos tudo para que isso não aconteça de maneira nenhuma. Se fosse por aquilo que estou a saber, era para voarem amanhã, vão empurrando para a frente os voos, preenchendo os lugares dos voos seguintes com as pessoas que estão atrasadas e não tem havido essa sensibilidade para a urgência, mas nós estamos a tratar disso através de outras ligações. É um contratempo, obviamente, mas espero que este contratempo não afete de uma forma muito significativa os atletas", refere.

Já na quinta-feira à noite, também em declarações à TSF, o selecionador nacional José Santos lamentou que este grupo tenha perdido um dia de descanso em Budapeste, antes da competição, que começa este sábado de manhã, já com os primeiros atletas em prova, alguns deles com eliminatórias e finais logo no primeiro dia.

"Não há perspetiva de sabermos quando é que nós chegamos a Budapeste, temos já provas no dia 19, ou seja, já devíamos estar em Budapeste. Continuamos em Frankfurt, estava tudo orientado e, de repente, tivemos que voltar para trás, sem explicações", adiantou.

José Santos sublinhou ainda que a situação foge ao controlo dos responsáveis: "Não está na nossa mão, não somos nós os culpados".

"O problema é que não sabemos quando conseguimos avião, esse é o drama", acrescentou.

Um responsável da Federação ouvido já esta manhã pela RTP, admitiu que o primeiro grupo de atletas que entra em prova já este sábado poderá viajar para Budapeste, esta sexta-feira, por volta das 12h00, com escala em Viena, na Áustria.

* Notícia atualizada às 07h43