Atlético de Madrid com dois casos de Covid-19 antes da viagem para Lisboa

O Atlético de Madrid anunciou hoje que se registaram dois casos positivos de Covid-19 entre os membros da equipa espanhola que preparava a deslocação a Lisboa, para disputar a fase final da Liga dos Campeões de futebol.

Sem especificar se são jogadores, treinadores ou outros elementos da estrutura, o clube madrileno revelou que todos foram submetidos no sábado a testes à Covid-19, dos quais resultaram dois casos positivos, de pessoas que já estão "isoladas nos respetivos domicílios".

O clube da capital espanhola fez o anúncio a quatro dias do jogo dos quartos de final da Liga dos Campeões, na quinta-feira, em que o Atlético de Madrid vai defrontar os alemães do Leipzig, a uma só mão, no estádio José Alvalade, em Lisboa.