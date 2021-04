Atlético de Madrid e Inter Milão também abandonam Superliga

Jogadores do Atlético de Madrid em treino © EPA

O Atlético de Madrid e o Inter Milão abandonaram esta quarta-feira o projeto da criação de uma Superliga europeia de futebol, juntando-se a seis clubes ingleses nesta decisão de não seguir em frente com a prova.

"O Conselho de Administração do Atlético de Madrid, reunido esta quarta-feira de manhã, decidiu comunicar formalmente à Superliga e ao resto dos clubes fundadores a sua decisão de não formalizar a sua adesão ao projeto", lê-se num comunicado dos 'colchoneros'.

O clube espanhol diz que tomou a decisão de se juntar ao projeto "atendendo a circunstâncias que hoje não existem", considerando que, para o Atlético de Madrid, "é essencial que haja harmonia entre todos os elementos que integram a família 'rojiblanca'", em especial com os adeptos.

"O plantel da primeira equipa e o seu treinador mostraram a sua satisfação pela decisão do clube, entendendo que os méritos desportivos devem estar acima de qualquer outro critério", lê-se no comunicado da equipa de João Félix.

Também o Inter Milão confirmou que o clube já não faz parte do projeto de Superliga, embora reconheça que o clube está "sempre empenhado em proporcionar aos adeptos a melhor experiência futebolística".

O Inter "acredita que o futebol, como qualquer setor de atividade, deve ter interesse em melhorar constantemente as suas competições, de forma a continuar a entusiasmar adeptos de todas as idades em todo o mundo", pelo que vai continuar a "trabalhar com instituições e todas as partes interessadas para o futuro" do futebol.

Na terça-feira, os ingleses Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Tottenham e Liverpool tinham anunciado a sua saída da Superliga.

Dos 12 clubes que, no domingo, anunciaram a criação da Superliga à revelia da UEFA apenas se mantêm AC Milan, FC Barcelona, Juventus e Real Madrid.

A competição deveria ser disputada por 20 clubes, 15 dos quais fundadores - apesar de só terem sido revelados 12 - e outros cinco, qualificados anualmente.