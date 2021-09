Kondogbia nega golo a Zaidu. Atlético de Madrid 0-0 FC Porto (1.ª parte)

Por TSF/Lusa 15 Setembro, 2021 • 18:58 Partilhar este artigo Facebook

Sérgio Conceição reservou várias surpresas para o jogo de estreia do FC Porto na Liga dos Campeões. Perante um adversário de peso, o Atlético de Madrid, o técnico portista deu a titularidade a Corona, no lado direito da defesa e a Zaidu, no lado esquerdo.



No meio campo, Uribe e Gruijc faziam a dupla de pivots e na frente de ataque, Sérgio Conceição manteve a confiança em Taremi e Toni Martínez. Do outro lado, Diego Simeone deu-se ao luxo de deixar o seu mais recente reforço, Antoine Griezmann no banco. O treinador argentino deu a titularidade a João Félix na frente de ataque do emblema colchonero, ao lado de Luis Suárez.

E foi dos pés do ex-Barcelona que surgiu a primeira oportunidade do jogo. Lodi descobriu o ponta de lança uruguaio na área e, de primeira, Suarez tentou colocar a bola junto ao poste esquerdo de Diogo Costa, num remate cruzado, mas o guardião portista desviou o remate.

Ambas as equipas lutaram, nestes minutos iniciais, pela posse de bola mas o FC Porto não se intimidou e chegou-se à baliza de Oblak, por intermédio de Taremi que, na pequena área, rematou ao lado.

Durante 10 minutos, o FC Porto teve a posse de bola e criou algumas dificuldades aos colchoneros, que não conseguiam ligar o seu jogo face à forte pressão no meio campo portista.

Onze do Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Felipe, Giménez, Hermoso, Carrasco; Kondogbia, Koke, Lemar; João Félix e Luis Suárez.

Suplentes: ​​​​​​​Lecomte, Lodi, Trippier, Vrsaljko, De Paul, Herrera, Griezmann, Correa, Matheus Cunha.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; Corona, Pepe, Mbemba, Zaidu; Uribe, Grujic, Otávio, Luis Diaz, Taremi e Toni Martínez.

Suplentes: Cláudio Ramos, Marcano, Manafá, Wendell, João Mário, Vitinha, Sérgio Oliveira, Bruno Costa, Fábio Vieira, Francisco Conceição, Pepê, Evanilson.