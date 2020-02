Atlético derrota Liverpool, Dortmund supera PSG no regresso da Champions

Saul marcou o único golo do jogo em Madrid © AFP

O Atlético de Madrid venceu esta noite o Liverpool por 1-0, no jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O único golo, que dá vantagem aos colochoneros na eliminatória, foi apontado logo aos quatro minutos por Saúl, na sequência de um ressalto na pequena área.

O Liverpool tentou responder, mas a "teia" idealizada por Diego Simeone não deixava "escapar" os homens mais adiantados do campeão europeu. No final da primeira parte, Mohamed Salah ainda introduziu a bola na baliza da equipa da capital espanhola, mas o lance foi anulado por fora de jogo de Roberto Firmino.

O Atlético não contou com o português João Félix, que se encontra a recuperar de uma lesão. Com este resultado, o Atlético vai a Anfield com a vantagem mínima, num encontro marcado para 10 de março.

Haland bisou frente ao PSG

O "menino" Haland

Foi o reforço sonante de inverno do Borussia Dortmund. Muitos surpreenderam-se pela "baixa" quantia que o emblema alemão pagou por Haland na última janela de mercado. Mas Haland tem golo e foi isso que mostrou mais uma vez nesta edição da Liga milionária.

O Borussia Dortmund venceu o PSG por 2-1, com um bis do jogador do jovem avançado de 19 anos. O primeiro golo surgiu aos 68 minutos pelo jovem norueguês, mas, aos 75, Neymar empatou. O tento da vitória da equipa de Raphael Guerreiro apareceu dois minutos depois, com Erling Haland a bisar, para delírio das bancadas do Westfalenstadion.

As equipas voltam a encontrar-se no jogo decisivo da segunda mão daqui a três semanas.