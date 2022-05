Atlético Madrid paga 6,5 milhões de euros por Samuel Lino, revela Ricardo Soares

Samuel Lino © Estela Silva/Lusa

O Atlético de Madrid vai pagar 6,5 milhões de euros ao Gil Vicente pelo passe do extremo brasileiro Samuel Lino, revelou esta quinta-feira o treinador Ricardo Soares ao Canal 11

"Havia grandes clubes a querer levar o Samuel, mas chegaram tarde. [...] O Atlético de Madrid tem um potencial financeiro mais elevado do que os grandes de Portugal", disse o técnico gilista.

De acordo com Ricardo Soares, o clube minhoto manterá ainda 20% do passe do atleta de 22 anos.

Samuel Lino foi importante no feito do Gil Vicente que conquistou uma inédita presença nas competições europeias, ao garantir o quinto lugar, com 51 pontos nas 33 jornadas já disputadas, nas quais o avançado foi sempre titular.

O atleta marcou 12 golos e fez cinco assistências, somando ainda dois tentos na Taça de Portugal.

À falta de um jogo para terminar a época, tem 99 partidas realizadas pelo Gil Vicente ao longo de três épocas, nas quais marcou 27 golos.