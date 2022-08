Aubameyang vítima de agressão durante assalto à sua casa em Barcelona

Pierre-Emerick Aubameyang © Pau Barrena/AFP

Por Clara Maria Oliveira com agências 29 Agosto, 2022 • 14:55

O avançado do Barcelona, Pierre-Emerick Aubameyang, foi, este domingo, vítima de assalto à mão armada na sua residência em Barcelona.

"Ele está bem agora, assustado, mas bem", contou uma fonte do clube catalão à AFP.

Pelo menos quatro homens invadiram a casa, localizada em Castelldefels, perto de Barcelona. Os assaltantes entraram pelo jardim e ameaçaram o jogador e a mulher com armas e barras de ferro, acabando por atingir o futebolista, avançou o diário El Pais.

Os ladrões fugiram de carro após terem forçado o internacional gabonês a abrir um cofre e fugiram com joias.

Uma porta-voz da polícia catalã, os Mossos d'Esquadra, confirmou que se encontravam a investigar um roubo violento em Castelldefels, mas recusou-se a identificar a vítima, citando as regras de privacidade. "A investigação continua em aberto e estamos a recolher informações", confirmou à AFP.

Vários futebolistas a atuar em Espanha têm sido vítimas de assaltos, mas a maioria ocorre no decorrer das partidas.

No início de agosto, a polícia recuperou um relógio do avançado do FC Barcelona, Robert Lewandowski, que foi roubado quando o jogador se encontrava a dar autógrafos antes de um treino.