Auriol Dongmo à TSF. "É um sentimento muito inesperado. Nem palavras tenho"

A nova campeã do mundo de lançamento do peso, Auriol Dogmo, revela à TSF que está sem palavras depois de ter conquistado o ouro nos mundiais de atletismo de pista coberta que decorrem em Belgrado, na Sérvia.

À TSF, a atleta portuguesa não esconde a emoção no dia em que bateu a concorrência com a melhor marca do ano de 20,43 metros, que é também um novo recorde nacional.

"É um sentimento muito inesperado. Nem palavras tenho. Cheguei aqui para lutar pelo primeiro lugar, mas foi a pontuação máxima que eu fiz, que foi espetacular", diz Dongmo, naturalmente emocionada, sublinhando que ainda não teve tempo de ver as muitas mensagens que recebeu de parabéns.

