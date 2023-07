Austrália goleia e avança para os oitavos do Mundial feminino. Canadá eliminado

© William West/AFP

A Austrália impôs esta segunda-feira uma goleada por 4-0 ao Canadá na terceira jornada do grupo B do Mundial feminino e garantiu a qualificação para os oitavos de final da competição. Pelo lado contrário, a seleção canadiana está eliminada da prova.

Os adeptos da seleção da casa precisaram de pouco tempo para ficarem felizes. Aos nove minutos, Hayley Raso abriu o marcador. Até ao intervalo, as australianas não só tiveram dois golos anulados, como ainda dobraram a vantagem. Hayley Raso bisou na partida aos 39 minutos.

O intervalo chegou, mas nada mudou. Mary Fowler, aos 58 minutos, fez o terceiro golo da equipa anfitriã e, aos 90+4', Stephanie Catley fez o resultado final.

Com a vitória, a Austrália saltou para o primeiro lugar do grupo e está apurada para a fase seguinte. Pelo caminho fica o Canadá, já que a Nigéria aproveitou para segurar a vice-liderança do grupo.