A jogar em casa, a Austrália venceu por 1-0 a Irlanda no jogo de estreia no Mundial feminino de futebol, esta quinta-feira, organizado em conjunto pela Nova Zelândia e Austrália. A equipa da casa sofreu com a muralha defensiva montada pelas irlandesas, que apostavam nos contra-ataques em velocidade.

A tática deu frutos para a equipa irlandesa, estreante no Mundial feminino, durante os primeiros 45 minutos, enquanto as australianas sentiam a ausência da avançada Sam Kerr, principal jogadora da equipa, fora do jogo devido a uma lesão. No entanto, a equipa da casa acabou por abrir o marcador no início do segundo tempo, por intermédio de Steph Catley, através de grande penalidade, aos 52 minutos.

O penálti foi assinalado pela árbitra brasileira Edina Alves Batista depois de a avançada Hayley Raso ter sido derrubada na área. Após o golo, a Irlanda mudou de postura e partir para cima das adversárias nos últimos 20 minutos, adiantando-se em campo, à procura do empate.

Mesmo com toda a equipa no ataque, as irlandesas só conseguiram ameaçar a defesa da Austrália nas bolas paradas de Katie McCabe. Apesar da pressão, as australianas conseguiram segurar o resultado até ao final e garantir a vitória no primeiro dia do Mundial feminino.