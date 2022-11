Austrália vence Tunísia e candidata-se aos oitavos

© Jewel Samad/AFP

A Austrália conseguiu este sábado a sua primeira vitória no Grupo D do Mundial de futebol de 2022, ao bater a Tunísia por 1-0, em encontro da segunda jornada do Grupo D, disputado em Al Wakrah.

Um golo de Mitchell Duke, avançado do clube japonês Fagiano Okayama, selou, aos 23 minutos, o triunfo do conjunto da Oceânia, que procura, à sexta presença, chegar pela segunda vez aos oitavos de final, repetindo 2006.

Na classificação, a Austrália igualou os três pontos da França, enquanto os tunisinos continuam com um, como a Dinamarca, que defronta hoje os gauleses, campeões em título, a partir das 16:00 (em Lisboa).