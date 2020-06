Autocarro do Benfica apedrejado no regresso ao Seixal

O Benfica defrontou o Tondela, esta quinta-feira, no Estádio da Luz © Gerardo Santos/Global Imagens

O autocarro que transportava a equipa de futebol do Benfica foi atingido, na noite de quinta-feira, com "uma pedrada" quando estava a caminho do centro de estágio do clube, no Seixal, confirmou à agência Lusa a PSP.

"Uma pedrada atingiu o autocarro" quando regressa ao centro de estágio no Seixal, distrito de Setúbal, depois do empate com o Tondela (0-0), no Estádio da Luz, em Lisboa, disse o porta-voz da Direção Nacional da PSP, intendente Nuno Carocha.

A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã, que também dá conta de que os jogadores das águias Zivkovic e Weigl foram transportados a uma unidade hospitalar em Lisboa.

A polícia não confirmou esta informação, mas sublinhou que "poderá haver feridos", uma vez que o incidente ocorreu depois de a PSP deixar de fazer o acompanhamento do autocarro, passando a escolta para a GNR.

O porta-voz da PSP acrescentou que há "danos, aparentemente, de pouca monta". Contactado pela Lusa, o Comando Geral da GNR disse que não conseguia confirmar a existência de feridos, remetendo a resposta para o clube de futebol.

A agência Lusa contactou o Benfica, que não comentou o incidente. O clube da Luz empatou, na quinta-feira, em casa com o Tondela, 0-0, em jogo da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e está na liderança do campeonato, em igualdade pontual com o FC Porto.

No regresso da competição, após quase três meses de paragem, devido à pandemia de Covid-19, os encarnados dominaram a partida disputada no estádio da Luz, mas não conseguiram ultrapassar a boa organização do Tondela.