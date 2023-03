Autódromo Internacional do Algarve desmente que MotoGP esteja em risco no próximo ano

© Nuno Veiga/EPA

O administrador do Autódromo Internacional do Algarve (AIA) garante que quem decide sobre as condições do recinto é a Comissão de Segurança da Federação Internacional de Motociclismo (FIM) e não a DORNA, a empresa promotora do Mundial de MotoGP.

Paulo Pinheiro garante que todos os anos é feito um relatório sobre as condições a melhorar e o Autódromo tem realizado essas melhorias. "No final do ano passado recebemos um relatório dizendo que tínhamos que aumentar os semáforos, aumentar a escapatória da curva 1, tinha uma lista de vinte e tal coisas, e fizemos", relata. O administrador considera que é uma situação normal, e" ao longo de 15 anos têm sempre realizado tudo o que lhes é pedido. "Se temos que mudar a gravilha, mudamos a gravilha, isso é um não-assunto", considera.

De acordo com a revista alemã Speedweek a Dorna, a empresa promotora do Mundial de MotoGP, ameaçou retirar o Grande Prémio de Portugal do calendário de provas, caso a situação do cascalho das escapatórias do Autódromo Internacional do Algarve (AIA) não seja alterada.

Em entrevista à revista, o espanhol Carmelo Ezpeleta disse que, "a menos que o estado das camadas de cascalho mude completamente, não haverá corrida de MotoGP [no Algarve] no próximo ano".

Em causa está o tamanho das pedras usadas na gravilha que preenche as escapatórias do circuito algarvio e que serve para fazer reduzir a velocidade dos veículos que saiam de pista ou dos pilotos que caiam. O tamanho das pedras tem provocado críticas dos pilotos de MotoGP desde 2022, por considerarem que são demasiado grandes e que provocam lesões aos pilotos que caem.

Em declarações à TSF, Carmelo Ezpeleta considera que as suas declarações foram retiradas do contexto. "A Comissão de Segurança veio dizer-me que os pilotos se lamentaram muito do tamanho da gravilha nas escapatórias e eu disse-lhes que não se preocupassem, porque o circuito tinha que voltar a ser homologado e não se homologará se não tiver a gravilha nova", afirmou. "Mas isso é o procedimento habitual em todos os sítios. O que é importante é não o tirar do contexto ", adiantou.

O responsável pela DORNA afirmou que em todos os circuitos, todos os anos, há medidas que são ditadas e o promotor tem que cumprir. "Neste caso é mudar a gravilha, mas não é para acentuar como se não se fosse fazer, isso foi uma interpretação do jornalista sobre o que se disse na comissão de segurança", afirmou Carmelo Ezpeleta.