O Tondela venceu este sábado por 1-0 no estádio do lanterna-vermelha Desportivo das Aves, em jogo antecipado da nona jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Um autogolo marcado pelo guardião francês Beunardeau, aos 77 minutos, foi suficiente para o Tondela se impor em Vila das Aves e subir ao quinto lugar provisório do campeonato, com 12 pontos, em igualdade com o Vitória de Guimarães, que tem menos um jogo realizado.

Enquanto o Tondela continua sem perder fora de casa, o Desportivo das Aves já não vence na prova desde agosto, permanecendo no 18.º e último lugar, com três pontos, com a pior defesa da competição (20 golos sofridos).