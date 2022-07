Avançado brasileiro Gabriel Jesus assina pelo Arsenal

Gabriel Jesus deixa o Manchester City e assina pelo Arsenal © Twitter @Arsenal

Por Lusa 04 Julho, 2022 • 11:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O avançado brasileiro Gabriel Jesus assinou esta segunda-feira pelo Arsenal, depois de cinco anos e meio no Manchester City, confirmaram os dois clubes de futebol, sem divulgarem pormenores sobre duração do vínculo e valores envolvidos.

"Estamos encantados com a contratação do Gabriel. Todos os que percebem de futebol reconhecem as suas qualidades, é um jogador que admiramos há muito. Tem 25 anos e é internacional brasileiro com créditos firmados, o que demonstra a sua qualidade", afirmou o diretor técnico do Arsenal, Edu Gaspar.

Mikel Arteta, técnico dos 'Gunners', destacou o esforço do clube para contratar o jogador, que em cinco anos e meio ao serviço do City disputou 236 jogos e marcou 95 golos, e afirmou: "Conheço muito bem o Gabriel, é o jogador que queríamos".

Nosso Novo Número Nove - Arsenal (@Arsenal) July 4, 2022

O clube londrino, que terminou a última edição da liga inglesa na quinta posição, não divulgou quaisquer pormenores sobre o contrato, mas a imprensa avança que o valor da transferência ronda os 45 milhões de libras (cerca de 52,3 milhões de euros).

Gabriel Jesus, que foi companheiro dos portugueses Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva no City, sagrou-se quatro vezes campeão inglês, e conquistou três Taças da Liga e uma Taça de Inglaterra.

O avançado, que vestirá a camisola nove do Arsenal, estreou-se ao serviço da seleção brasileira em 2016, ano em que se sagrou campeão olímpico, venceu a Copa América em 2019 e soma atualmente 56 internacionalizações e 19 golos.