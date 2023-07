Avançado Fran Navarro deixa Gil Vicente e assina com FC Porto por cinco épocas

Fran Navarro © Hugo Delgado/EPA

O futebolista espanhol Fran Navarro deixou o Gil Vicente para rumar ao FC Porto por cinco temporadas, oficializaram esta quarta-feira os dois clubes, tornando o melhor marcador dos minhotos na I Liga no primeiro reforço dos 'dragões' para 2023/24.

Numa nota publicada através do seu sítio oficial na Internet, os vice-campeões nacionais referem que o avançado nascido nos arredores de Valência assinou até junho de 2028, mas sem revelar a verba envolvida no negócio, que já estava alinhavado desde janeiro.

Fran Navarro, de 25 anos, notabilizou-se nas últimas duas temporadas pelo Gil Vicente, ao suplantar o antigo avançado internacional português e atual treinador Paulo Alves na liderança dos 'artilheiros' do emblema de Barcelos na I Liga, com 33 golos, em 66 jogos.

Formado nos espanhóis do Valência, que ainda cederam aos belgas do Lokeren (2019/20), o avançado partilhou com João Mário, do campeão nacional Benfica, o último lugar do pódio dos melhores marcadores do campeonato em 2022/23, ao fazer 17 golos, melhorando a fasquia de 16 anotados na sua campanha de estreia no futebol português.

Em todas as competições, Fran Navarro contabilizou 37 tentos e três assistências em 78 duelos pelo Gil Vicente, que, de acordo com a imprensa nacional, deve receber cerca de sete milhões de euros (ME) e consumar uma das vendas mais avultadas da sua história.

Fran Navarro junta-se ao iraniano Mehdi Taremi, melhor marcador da última edição da I Liga, ao brasileiro Evanilson, ao espanhol Toni Martínez e ao inglês Danny Namaso nas opções para o eixo ofensivo ao dispor do treinador Sérgio Conceição, que dará início aos trabalhos de pré-temporada do FC Porto na sexta-feira, no centro de estágios do Olival.