Avançado Pedro Rocha é o primeiro reforço de Jorge Jesus para a próxima época

O avançado Pedro Rocha é o primeiro reforço do Flamengo para a próxima época, por empréstimo do Spartak Moscovo, anunciou esta terça-feira o campeão brasileiro e sul-americano de futebol, que é treinado pelo português Jorge Jesus.

"O primeiro reforço para 2020 está confirmado. O atacante Pedro Rocha chega por empréstimo até o fim do ano que vem. Seja bem-vindo ao 'Mengão'", anuncia o Flamengo na conta oficial na rede social Twitter.

Pedro Rocha, de 25 anos, é a primeira contratação do clube do Rio Janeiro para a nova temporada, depois de ter alinhado no Cruzeiro em 2019, também por empréstimo do clube russo, tendo disputado 33 jogos e marcado quatro golos.

O Flamengo defende em 2020 os títulos conquistados no 'Brasileirão' e na Taça Libertadores, sob o comando técnico de Jorge Jesus, tendo apenas perdido a final do Mundial de clubes, frente ao Liverpool, por 1-0, após prolongamento.