Avançado ucraniano Yaremchuk marca na estreia pelo Club Brugge

© AFP (arquivo)

Por Lusa 02 Setembro, 2022 • 23:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ucraniano Roman Yaremchuk, transferido no início da semana do Benfica para o Club Brugge, estreou-se esta sexta-feira na Liga belga em curso e marcou na goleada de 4-0 ao rival Cercle Brugge, em jogo da sétima jornada.

O Club Brugge, adversário do FC Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol, venceu o dérbi da capital da Flandres de forma muito clara e sobe a segundo do campeonato, com 16 pontos, a dois do Antuérpia, que tem um jogo a menos.

Yaremchuk foi lançado na partida aos 63 minutos, quando a sua equipa já liderava por 2-0, e teve um regresso auspicioso à Bélgica, onde representou o Gent durante cinco épocas, antes de ter estado no Benfica em 2021/2022.

O dinamarquês Skov Olsen abriu o marcador, aos 43, e um autogolo do francês Marcelin ampliou para 2-0, aos 59. O 3-0 foi também da autoria de um dinamarquês, finalizado por Casper Nielsen, aos 67, com o antigo benfiquista a fixar o resultado, aos 82.

O Club Brugge integra o grupo B da Liga dos Campeões e joga no estádio do Dragão em 13 de setembro, para a segunda jornada daquela competição.