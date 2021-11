B SAD ataca Liga. "Relatório do delegado é manipulado e atinge requintes de má-fé"

© EPA

A B SAD já reagiu ao comunicado divulgado ao início da noite desta segunda-feira pela Liga e não poupa nas palavras. O clube de Lisboa considera, em comunicado, que o relatório do Delegado "é manipulado e atinge requintes de má-fé e de falsidade indignos da Liga Portugal, dos clubes associados da Liga e do futebol português".

"Na reunião preparatória do jogo, o CEO da Belenenses SAD, perante todos os presentes, disse que a realização do jogo era uma "vergonha" (sic) e estava indignado, e lembrou que, na época de 2020/21, a Belenenses SAD dispôs-se a adiar o jogo com o Benfica devido ao n.º de casos de Covid-19", lê-se na nota, que acrescenta que o relatório do delegado "omite o que foi dito na reunião preparatória regulamentar".

Por isso, a B SAD esclarece. "(1) Não existiu qualquer reunião entre o Delegado da Belenenses SAD Nuno Almeida, o Delegado do Benfica e o Delegado da Liga; (2) o Delegado da Belenenses nem sequer se encontrou com o Delegado do Benfica; (3) o Delegado da Belenenses SAD teve uma conversa de circunstância com o Delegado da Liga, sem jamais ter dito que ""a hipótese de adiamento não se colocava"".

Leia o comunicado na íntegra

"O Relatório do Delegado é manipulado e atinge requintes de má-fé e de falsidade indignos da Liga Portugal, dos clubes associados da Liga e do futebol português. Felizmente, contém todas as evidências que o demonstram.

Na reunião preparatória do jogo, o CEO da Belenenses SAD, perante todos os presentes, disse que a realização do jogo era uma "vergonha" (sic) e estava indignado, e lembrou que, na época de 2020/21, a Belenenses SAD dispôs-se a adiar o jogo com o Benfica devido ao n.º de casos de Covid-19. O Relatório do Delegado omite o que foi dito na reunião preparatória regulamentar.

Refere, todavia, algo que diz ter ANTECEDIDO a reunião preparatória. O que antecede a reunião preparatória não tem base regulamentar nem valor jurídico. Mas, na realidade, antes da reunião preparatória: (1) não existiu qualquer reunião entre o Delegado da Belenenses SAD Nuno Almeida, o Delegado do Benfica e o Delegado da Liga; (2) o Delegado da Belenenses nem sequer se encontrou com o Delegado do Benfica; (3) o Delegado da Belenenses SAD teve uma conversa de circunstância com o Delegado da Liga, sem jamais ter dito que "a hipótese de adiamento não se colocava".

A Belenenses SAD afirma a sua intenção de reagir a este relatório mal fabricado com todos os nossos meios previstos na lei."