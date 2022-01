Por Gonçalo Teles 16 Janeiro, 2022 • 19:58 Partilhar este artigo Facebook

O FC Porto visita, este domingo, a B-SAD num jogo em que pode aumentar o fosso entre o primeiro e terceiro lugar do campeonato para nove pontos. Já sem Corona e Sérgio Oliveira, transferidos esta semana para Sevilla e Roma, a equipa de Sérgio Conceição - que não está no banco por castigo - pode aproveitar o deslize do Benfica frente ao Moreirense.

A noite foi de estreia - a título oficial - para Franclim Carvalho, que neste sábado assinou por época e meia com a B SAD e só precisou de 13 minutos para celebrar. Canto a partir do lado direito do ataque e Abel Camará, surgiu no coração da grande área a cabecear para o fundo das redes.

Mas se também há quem diga que a sorte se constrói, o que dizer do azar que Yaya arranjou? Depois de ter visto o cartão amarelo logo aos quatro minutos, arriscou uma entrada completamente fora de tempo sobre Vitinha em cima da meia hora, viu o segundo amarelo e lá foi tomar banho mais cedo. A B SAD tinha agora de defender a vantagem mínima com apenas dez jogadores. Ora, não defendeu.

Fábio Vieira rematou à entrada da grande área e acabou por acertar na linha defensiva dos azuis. Evanílson aproveitou a "sobra", virou-se e atirou à baliza. A jogada levantou dúvidas instantâneas, mas vistas as imagens pelo VAR Tiago Martins, foi validada.

A jogada seguinte viria do banco dos dragões: Vítor Bruno - no lugar de Sérgio Conceição - mandou sair Bruno Costa, que esta noite jogava sobre o lado direito da defesa, e lançou Taremi no jogo. E depressa se notou a presença do iraniano que, com um pequeno toque, construiu uma jogada em que o FC Porto marcou de novo, mas desta vez havia mesmo fora de jogo.

A caminho do intervalo - foram sete os minutos de compensação -, Luis Díaz ainda arranjou espaço - e maneira - de atirar à trave quando quase já não tinha ângulo de remate. Antes do regresso aos balneários, Luiz Felipe ainda teve de salvar a B SAD depois de Tomás Ribeiro ter cortado a bola em direção à baliza.

O susto final do primeiro tempo surgiu aos 45+7', quando a bola voltou a entrar na baliza de Luiz Felipe, mas por ter havido falta sobre um defesa, não valeu.

Onze da B-SAD: Luiz Felipe, Diogo Calila, Tomás Ribeiro, Tavares, Nilton, Yaya, Cafú, Sousa, Pedro Nuno, Chima e Camará

Onze do FC Porto: Diogo Costa, Bruno Costa, Mbemba, Fábio Cardoso, Wendell, Uribe, Vitinha, Fábio Vieira, Luis Díaz, Pepê e Evanílson

O jogo é arbitrado por Manuel Mota, assistido por Jorge Fernandes, Nuno Eiras. No VAR está Tiago Martins.

Suplentes do B-SAD: Álvaro Ramalho, Lukovic, Jójó, Danny, César Sousa, Ndour, Jordan, Safira e Tomás Castro

Suplentes do FC Porto: Marchesín, Pepe, Taremi, Francisco Conceição, Grujic, Toni Martínez, João Marcelo, João Mendes e Gonçalo Borges