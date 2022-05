B SAD perde com o Famalicão e Arouca garante a manutenção na I Liga

© José Sena Goulão/Lusa

A B SAD perdeu esta segunda-feira com o Famalicão na 33.ª jornada da I Liga. Este resultado fez sorrir o Arouca que assim tem a certeza que vai permanecer no principal escalão do português.

A partida até começou bem para os azuis, que saíram na frente para o intervalo com um autogolo de Alex Nascimento. No segundo tempo, os famalicenses deram a volta ao marcador, com golos de Marín e Bruno Rodrigues. Na compensação, Baraye voltou a empatar, mas, logo a seguir, Pepê voltou a colocar o Famalicão na frente.

Com uma jornada por disputar, a B SAD é 18.º e último classificado, com 25 pontos, menos um do que o Moreirense (17.º) e dois do que o Tondela (16.º), que está em lugar de acesso ao play-off de manutenção.

A derrota do Belenenses SAD permitiu ao Arouca (15.º), que tinha subido na última temporada à I Liga, garantir a permanência no primeiro escalão.