Ainda não há golos no Jamor. B SAD 0-0 SC Braga (2.ª parte)

No último jogo do dia, o Belenenses SAD, último classificado com 25 pontos, a dois da zona de salvação, recebe o Sporting de Braga, quarto com 59 pontos e que tem a sua situação resolvida no campeonato.

Onze do Belenenses: Luiz Felipe; Carraça, Yohan Tavares, Danny Henriques e Chima Akas; Cafú Phete e Sithole; Rafael Camacho, Afonso Sousa e Baraye; Safira.

Onze do Braga: Tiago Sá; Paulo Oliveira, David Carmo e Tormena; Fabiano, Al Musrati, André Horta e Moura; Rodrigo Gomes, Ricardo Horta e Vitinha.