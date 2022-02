Conheça os onzes de B SAD e Sporting

© Paulo Novais/EPA

O Sporting procura manter os seis pontos de diferença para o líder FC Porto na deslocação ao campo da B SAD, último classificado, no encontro que fecha a 20.ª jornada da I Liga de futebol.

Onze da B SAD: Álvaro Ramalho; Carraça, Yohan Tavares, Danny Henriques e Nilton Varela; Cafu Phete, Sithole e Afonso Sousa; Diogo Calila, Abel Camará e Safira.

Suplentes: João Monteiro, Luca Van Der Gaag, Jójó, Lukovic, César Sousa, Braima Embaló, Tomás Castro, Luís Mota e Ndour.

Onze do Sporting: Adán; Neto, Gonçalo Inácio e Feddal; Porro, Ugarte, Matheus Nunes e Nuno Santos; Sarabia, Paulinho e Pedro Gonçalves.

Suplentes: André Paulo e João Virgínia; Matheus Reis, Rúben Vinagre, Gonçalo Esteves, Palhinha, Daniel Bragança, Tabata e Marcus Edwards.

No Estádio Nacional, em Oeiras, os campeões nacionais estão obrigados a regressar aos triunfos no campeonato para não deixar fugir ainda mais o FC Porto, que no domingo recebeu e bateu o Marítimo (2-1), colocando-se provisoriamente com nove pontos de vantagem sobre os leões.