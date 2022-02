B SAD surpreende Vitória de Guimarães e soma terceiro triunfo na I Liga

© Lusa

O lanterna-vermelha Belenenses SAD conquistou este domingo a terceira vitória da época, ao impor-se por 1-0 na receção ao Vitória de Guimarães, em jogo da 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Perante o sexto classificado do campeonato, os 'azuis' surpreenderam, com Safira, aos 50 minutos, a garantir os três pontos para a formação da casa, no jogo disputado no Estádio do Jamor, em Oeiras.

O Belenenses SAD regressou aos triunfos, após cinco jogos sem vencer, permanecendo ainda assim no último lugar da I Liga, com 15 pontos, enquanto o Vitória de Guimarães, que vinha de um triunfo no dérbi minhoto com o Sporting de Braga, somou a sexta derrota como visitante, e continua com 30, perdendo terreno na luta pelos lugares europeus.