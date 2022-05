© EPA

Está encontrado o vencedor do Estoril Open. O argentino Sebastian Báez bateu o norte-americano Frances Tiafoe no court português pelos parciais 6-3 e 6-2, em pouco mais de uma hora.

O 59.º tenista do 'ranking', que eliminou o português João Sousa na primeira ronda e Ramos-Viñolas nas 'meias', conquistou na terra batida do Clube de Ténis do Estoril o seu primeiro título no circuito ATP.