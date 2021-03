Baía acredita na passagem do FC Porto na Liga dos Campeões e diz que equipa está preparada

"Para mim, o FC Porto é sempre favorito, seja contra quem for" © Ivan Del Val/Global Imagens

O vice-presidente do FC Porto Vítor Baía afirmou esta sexta-feira que acredita num triunfo sobre o Chelsea, nos quartos-de-final da Liga dos Campeões de futebol, e garantiu que a equipa está preparada para o embate com os ingleses.

"Ainda temos muito para escrever nesta Liga dos Campeões. A confiança existe. Vamos jogar contra uma grande equipa, que está num momento de recuperação. Acreditamos em nós. Está tudo em aberto e, para mim, o FC Porto é sempre favorito, seja contra quem for. Vamos encarar com muito otimismo e com vontade de passar", afirmou Vítor Baía, em declarações ao Porto Canal.

O dirigente portista garantiu que a equipa vai "estar à altura da exigência" de um embate dos quartos-de-final da 'Champions' e enalteceu a qualidade do plantel e do técnico do FC Porto.

"Os jogadores vão estar motivadíssimos. É preciso estar num momento bom e estes jogos resolvem-se em detalhes. O nosso treinador é uma pessoa fortíssima nestes jogos. Estaremos preparados para aquilo que aí vem. Será uma equipa forte e motivada. Os jogadores querem continuar a escrever a sua história", referiu o antigo guarda-redes.

Sobre o Chelsea, Baía considerou que a entrada de Thomas Tuchel teve um "profundo impacto" na formação inglesa.

"A equipa tem vindo a melhor defensivamente, em termos de organização e qualidade e isso tem sido à imagem do seu treinador", concluiu.

A primeira mão dos quartos-de-final vai ser disputada em casa dos 'dragões', em 6 ou 7 de abril, e o segundo jogo previsto para Londres, uma semana depois, em 13 e 14 de abril.

A formação comandada por Sérgio Conceição, que eliminou a Juventus, de Cristiano Ronaldo, nos oitavos de final, assegurou a 11.ª presença do clube entre os oito melhores da Liga dos Campeões.

Já o Chelsea eliminou na ronda anterior os espanhóis do Atlético de Madrid, de João Félix, vencendo ambas as partidas.

A final da 'Champions' está agendada para 29 de maio, no Estádio Olímpico Ataturk, em Istambul, na Turquia.