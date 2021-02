Baía revela sentimento de "revolta" no FC Porto

© Rui Oliveira/Global Imagens (arquivo)

Por Gonçalo Teles 05 Fevereiro, 2021 • 17:20

O vice-presidente e antigo guarda redes do FC Porto, Vítor Baía, deu esta sexta-feira conta de que o estado de espírito no clube é de "revolta" devido ao que diz ser uma "dualidade de critérios nos aspetos disciplinares e ao comportamento dos árbitros ao longo desta temporada".

Numa entrevista publicada no site do clube, o responsável portista abordou o lance entre Nanu e Kritciuk - que obrigou à observação hospitalar do jogador azul e branco - para declarar, como já tinha feito Sérgio Conceição, que não tem "dúvidas absolutamente nenhumas de que era penálti".

"Se eu fosse agora referir os penáltis que já foram marcados este ano por contactos entre guarda-redes e avançados, então aí ficavam todos corados de vergonha por não ter sido marcado penálti no jogo de ontem", acrescenta Baía.

Como guarda-redes, Vítor Baía explica ainda que, no lance em questão, Kritciuk, como os outros guardiões, protegeu-se. "A nossa proteção, enquanto guarda-redes, são os braços, os cotovelos, as mãos. E o que é nós fazemos? Colocamos à frente aquilo que nos protege. Tanto é que o Nanu foi para o hospital e o Kritciuk ficou em campo. Se eu num choque violento tenho os braços à frente da minha cabeça, naturalmente que isso amortece e provoca o choque. Agora, os cotovelos estão lá, os punhos estão lá, e foi aí que se deu a lesão do Nanu."

O antigo internacional português defende que os árbitros portugueses têm demonstrado alguma dualidade de critérios quanto à marcação de faltas contra jogadores portistas e individualiza mesmo com alguns exemplos: "Temos o Taremi, que agora para lhe marcarem um penálti já custa bastante, e já o querem denominar como piscineiro, que é uma coisa que nós abominamos. Temos o Marega que por ser forte fisicamente as faltas não contam. Temos o Corona que é autenticamente alvo de caça ao homem. Se vocês vissem como é que está a parte física do Corona quando acaba os jogos, vocês ficavam loucos com aquilo a que nós assistimos no balneário."