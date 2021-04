Balakov quer festejar em Lisboa o título que o Sporting persegue

Krasimir Balakov © Tony Marshall (arquivo)

O Sporting entra, esta segunda-feira, na reta final do campeonato. A equipa de Rúben Amorim vai jogar no terreno do Moreirense, no jogo que vai fechar a jornada 25 da Primeira Liga.

Balakov acredita que o Sporting tem capacidade para a aguentar esta pressão final, "mas é preciso ter calma e concentração".

"Acredito que o Sporting vai conseguir aguentar este final de campeonato e vai dar o melhor, porque merece este primeiro lugar", disse Balakov.

Krasimir Balakov, o leão dos Balcãs, como era conhecido, revela estar atento ao trajeto do Sporting na liderança da Primeira Liga. E concorda com o discurso de Rúben Amorim, é importante pensar jogo a jogo, e não em títulos: "A equipa técnica sabe o que tem de fazer, e percebe-se que o ambiente entre os jogadores é muito bom. Por isso, é continuar assim, ganhar jogo a jogo".

O antigo médio internacional búlgaro elogiou o trabalho que toda a estrutura de futebol do Sporting está a fazer, porque "encontrou a receita para esta liderança". "Significa que o clube está a trabalhar bem, a qualidade dos jogadores é boa, tal como a equipa técnica. Agora é continuar assim, para tentar conquistar o campeonato", sublinhou Balakov.

Este ano, o Sporting apostou forte na formação de Alcochete, e Balakov aplaude esta ideia, "porque essa aposta na Academia está na moda. Mas, se conseguirmos lutar pelo campeonato, apostando na formação, também se consegue poupar dinheiro", lembrou Balakov.

O antigo médio dos leões quer festejar em Lisboa o título que o Sporting persegue. "Até porque sou sócio desde cheguei a Alvalade, é um clube que ficou para sempre no meu coração", confessa.

Krasimir Balakov, nesta entrevista na TSF, não esconde o desejo de um dia treinar em Portugal. Atualmente, é o técnico do CSKA 1948, um clube que está no 6.º lugar do campeonato búlgaro.