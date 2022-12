Veja quais são os destaques de João Ricardo Pateiro, de tudo o que se passou no mundo do desporto em 2022.

Por TSF 28 Dez, 2022 • 20:38

A Argentina foi campeã do mundo de futebol, Portugal não passou dos quartos de final. O FC Porto ganhou campeonato e Taça de Portugal, os sub-19 do Benfica foram campeões da Europa e do mundo, ao ganharem a Youth League e a Intercontinental.

A equipa do Benfica conquistou a Liga Europeia de andebol, Pablo Pichardo foi campeão do mundo e da Europa no triplo salto, trazendo para casa também a medalha de prata na competição mundial em pista coberta. Auriol Dongmo foi campeã do mundo no lançamento do peso em pista coberta e conquistou a prata nos Europeus de Munique, mas há muito mais a assinalar.