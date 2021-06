Bale diz querer jogar pelo País de Gales até terminar a carreira

© Koen van Weel/AFP

O capitão da seleção do País de Gales, Gareth Bale, afirmou este domingo que pretende continuar a jogar pela formação do seu país e que estará disponível para isso até terminar a carreira de futebolista.

"Quero continua a jogar pela seleção. Colocam-se sempre perguntas estúpidas, mas é evidente que adoro jogar pelo País de Gales", afirmou o jogador de 31 anos, garantindo: "Jogarei pela seleção galesa até ao dia que colocar um ponto final na carreira."

Em declarações a uma televisão galesa, Gareth Bale negou, assim, os rumores de que poderia deixar a seleção, numa altura em que o objetivo passa por qualificar o País de Gales para o Mundial de futebol pela primeira vez desde 1958.

A formação do País da Gales está no mesmo grupo de apuramento da Bélgica e da República Checa, com o primeiro a qualificar-se diretamente para o Mundial Qatar2022 e o segundo a garantir um lugar nos play-offs.

Os galeses já disputaram dois jogos, tendo perdido por 3-1 na Bélgica e vencido em casa a República Checa por 1-0, com um tento de Daniel James, servido por Gareth Bale.

"Começámos há pouco a campanha de qualificação para o campeonato do Mundo e devemos aproveitar esta experiência no Euro2020, a confiança que nos deu", disse o capitão do País de Gales, que conseguiu ultrapassar a fase de grupos.

Os galeses foram segundos do Grupo A, atrás da Itália e à frente de Suíça e Turquia, para 'tombarem' nos oitavos de final, ao serem goleados por 4-0 pela Dinamarca, no sábado.