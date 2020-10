Bancadas do Autódromo do Algarve vão estar mais vazias no Mundial de Fórmula 1

Mexilhoeira, 04/07/2016 - Reportagem do Autódromo Internacional do Algarve. ( André Vidigal / Global Imagens ) © André Vidigal/Global Imagens

Por Teresa Alves e Crsitina Lai Men 18 Outubro, 2020 • 13:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A uma semana da prova de Fórmula 1, no Autódromo Internacional do Algarve, a organização decidiu reduzir a lotação nas bancadas. Dos cerca de 40 mil lugares que estavam disponíveis, a lotação vai ser reduzida para os 27500 lugares.

A decisão foi tomada depois de um contacto informal com a Direção Geral de Saúde, para avaliar as condições em que a corrida pode realizar-se. Recorde-se na última conferência da DGS para apresentação do boletim epidemiológico, Graça Freitas anunciou que aquele organismo estava a rever a autorização para a presença de público em eventos desportivos, em especial nos grandes prémios de Portugal de Fórmula 1 e MotoGP, admitindo a sua redução.

Ouvido pela TSF, o diretor do Autódromo Internacional do Algarve, Paulo Pinheiro, explicou que, de acordo com as indicações da DGS, "algumas bancadas teriam de ter uma capacidade reduzida, nomeadamente o pião, que não seria aceite".

Paulo Pinheiro explica as indicações recebidas da DGS sobre o público nas bancadas. 00:00 00:00

Paulo Pinheiro revela que alguns espetadores estrangeiros estão a devolver bilhetes. A organização está a tentar que esses lugares sejam ocupados por quem estava no pião, de pé, uma bancada em que o distanciamento social seria mais difícil.

Paulo Pinheiro explica o que está a ser feito 00:00 00:00

O diretor do Autódromo espera que o puzzle esteja montado a meio da próxima semana.

O circo da Fórmula 1 chega ao Algarve na sexta-feira, para ficar até domingo. No final de novembro será a vez do Mundial de MotoGP. Paulo Pinheiro espera que até lá, seja possível controlar melhor os números da pandemia.

Paulo Pinheiro espera que durante o mês de novembro a situação fique mais controlada 00:00 00:00

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19