Barça humilha Real Madrid com goleada de 4-0 no Santiago Bernabéu

© Sergio Perez/EPA

O renascido FC Barcelona goleou este domingo o Real Madrid, no estádio Santiago Bernabéu, por 4-0, e já é terceiro classificado na Liga espanhola de futebol, com o segundo posto já muito próximo.

A vitória dos catalães nesta 29.ª jornada interrompe uma série de cinco 'clasicos' do futebol espanhol que acabaram por pender para os atuais líderes, que, apesar do desaire desta noite, prosseguem folgadamente primeiros, com 66 pontos.

A luta pelo segundo lugar está 'ao rubro', depois de mais um 'tropeção' do vice-líder, o Sevilha, que, mais cedo, empatou em casa com a Real Sociedad. Os andaluzes estão com 57 pontos, mais três do que FC Barcelona e Atlético de Madrid, sendo que os catalães têm um jogo a menos.

Em Madrid, o 'Barça' confirmou estar totalmente transfigurado, para melhor, comparando com o início da época.

O francês Ousmane Dembelé foi determinante na primeira parte, com um passe decisivo para o golo do gabonês Pierre-Emerick Aubameyang (29 minutos) e com o canto que originou o golo apontado pelo uruguaio Ronald Araujo (38).

Na segunda parte, os visitantes embalaram para a goleada, com mais dois golos, de Ferran Torres (49) e Aubameyang, de novo (53). Os adeptos ainda entoaram cantos a pedir a 'manita', que não chegou.

Para o treinador do FC Barcelona, este é um sucesso de prestígio, sobretudo porque os 12 pontos de atraso para os rivais parecem inalcançáveis. Mas é cada vez mais evidente que o futuro é promissor e que a saída de Messi está ultrapassada, passados oito meses.

O Real Madrid pode queixar-se da falta de Karim Benzema, lesionado na perna esquerda - sem o francês em jogo, tudo é diferente, para pior. Desde 02 de janeiro que o Real não perdia para o campeonato, quando foram travados pelo Getafe, por 1-0.

Claramente moralizados, os catalães vinham de um triunfo em Istambul, com apuramento para os 'quartos' da Liga Europa, sendo este o quinto jogo consecutivo a ganhar, no campeonato.

Depois de três anos fora da ribalta, parece, pelo que se tem visto nas últimas semanas, que o FC Barcelona está mesmo de regresso e pode começar a sonhar.

Terminou sem golos o jogo do estádio Estádio Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, na visita da Real Sociedad ao Sevilha. Os anfitriões estão a perder pontos, lentamente - quatro empates, nos últimos cinco jogos.

O Sevilha ainda está no segundo andar, mas, por este andar, dificilmente vai evitar ser passado pelo campeão Atlético e pelo 'Barça', as equipas com melhor sequência de resultados na última semana.