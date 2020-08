Barcelona anuncia "reestruturação". Quique Setién já não é treinador do clube

© Manu Fernandez/EPA

O FC Barcelona anunciou, em comunicado, que Quique Setién não vai comandar a equipa na próxima temporada. Os blaugrana foram derrotadas por 8-2 nos quartos de final da Liga dos Campeões, frente ao Bayern de Munique, precipitando uma restruturação profunda no clube.

Em comunicado, a direção do Barcelona adianta que a saída de Setén é a "primeira decisão de uma ampla reestruturação na equipa principal".

"Esta é a primeira decisão dentro de uma reestruturação profunda da primeira equipa que será acertada entre o atual secretário técnico e o novo treinador, que será anunciado nos próximos dias", escrevem.

Os meios de comunicação espanhóis apontam Ronald Koeman, ex-Benfica e atual selecionador holandês, como a escolha mais provável da direção liderada por Josep Bartomeu. Nomes como Xavi e Mauricio Pochettino também constam na lista.

Recorde-se que após a derrota na Liga dos Campeões, o defesa Gerard Piqué afirmou que o clube "tocou no fundo" e "precisa de mudanças a todos os níveis". O espanhol considerou que "ninguém é indispensável", é preciso "sangue novo" para alterar certas dinâmicas e que, se for preciso, será "o primeiro a sair".

Quique Setién substituiu Ernesto Valverde em janeiro deste ano e não foi além do segundo lugar no campeonato espanhol. Messi e companhia ficaram a cinco pontos da liderança do Real Madrid.