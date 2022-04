© Lusa (arquivo)

O Benfica perdeu esta noite com o Barcelona por 5-4, falhando o apuramento para a final da Liga dos Campeão de futsal.

Ao intervalo, as águias venciam por 3-0, mas na segunda parte do encontro, os espanhóis empataram a partida.

Com 4-4 no marcador, o jogo foi a prolongamento e, na segunda parte do tempo extra, a 17 segundos do final, os catalães marcaram o golo da vitória.

Veja os golos: